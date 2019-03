Furti di Madonne al cimitero di Bizzozero, una denuncia

Aveva la macchina piena di Madonne in bronzo, sottratte probabilmente al vicino cimitero.

È stato così denunciato per furto aggravato un quarantacinquenne pregiudicato per reati specifici, disoccupato.

I militari del nucleo operativo radiomobile del capoluogo l’hanno trovato a bordo strada in via dei Cavalli, nelle vicinanze del cimitero comunale e condotto in caserma alle 4 della scorsa notte.

Nel corso delle operazioni, all’interno del bagagliaio, venivano rinvenute sei Madonne in bronzo, di altezze variabili tra il metro ed il metro e mezzo, oltre a numerosi suppellettili funebri ornamentali in ottone e rame, trafugati pochi istanti prima dalle tombe e dalle lapidi del cimitero di Bizzozero.

Tutta la refurtiva, del valore commerciale complessivo di circa quattromila euro, veniva sequestrata, in attesa di restituirla ai familiari dei defunti.

