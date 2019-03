Giada è la nuova “Miss Rally dei Laghi”

Ha 19 anni e viene da Besnate la nuova “Miss Rally dei Laghi” e cioè la vincitrice del concorso di bellezza che da diversi anni è abbinato alla gara motoristica in programma nel weekend del 16 e 17 marzo. Greta Beraldo è stata eletta sabato sera a Villa Patrizia di Magnago, sede di questa edizione – la settima – della manifestazione organizzata dal fotografo Eugenio Barbaresco.

Greta quindi parteciperà agli eventi collaterali legati al rally – come ad esempio la conferenza stampa di presentazione – e salirà sul podio delle premiazioni della gara organizzata dalla Asd Laghi del patron Andrea Sabella.

Nel corso dell’elegante appuntamento di Villa Patrizia – tra gli ospiti anche Beppe Freguglia, quattro volte vincitore del “Laghi” – sono stati assegnate anche diverse altre “fasce” alle concorrenti: Iryna Nicoli è stata eletta “Miss Patrizia Colombo”, Micol Mascetti è “Miss Villa Patrizia” mentre Federica Ballarati è stata votata “Miss Magugliani”. Altre due corone sono andate a Martina Rognoni (“Miss Gian Vargian”) e a Gabriela Sovarel (“Miss Erbolinea”).

La giuria era composta da Patrizia Colombo, Tiberio De Bernardi, Patrizia D’Agnelli, Nicoletta Eumei, Donatella Poletti, Lorenzo Zagatti, Francesco Francabandiera, e dalla reginetta del 2018, Lara Marchi.

IL RALLY DEI LAGHI SU VARESENEWS

