Gioielli Tuareg da ammirare e disegnare

“Disegna il tuo gioiello Tuareg” è il titolo dell’attività promossa per sabato 30 marzo alle ore 15 dal Museo Castiglioni (nel Parco di Villa Toepliz, ingresso da viale Vico 46) in occasione di Disegniamo l’Arte.

I Tuareg, i famosi “uomini blu”, popolazione nomade del deserto del Sahara occidentale, sono noti anche per la bellezza dei loro ornamenti “Trik” con cui esprimono la loro migliore creatività, spesso tramandata da padre in figlio. Collane, bracciali, anelli e soprattutto le croci hanno un significato particolare per ogni tribù, sono dei veri e propri amuleti, donate da padre a figlio con una frase rituale: “Figlio mio ti dono i quattro angoli del mondo, perché non sappiamo dove moriremo”. Sono indossate sia dagli uomini che dalle donne.

I visitatori potranno divertirsi a inventare ciascuno il proprio personale gioiello Tuareg ispirandoti a quelli esposti nel museo.

Attività gratuita, ingresso a pagamento (gratuito per i possessori dell’Abbonamento Musei.

Per info e prenotazioni: 334 9687111, 0332 1692429 oppure info@museocastiglioni.it.