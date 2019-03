Una giornata in compagnia degli Egizi

La Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari si trasforma in una piramide antichissima sabato 16 marzo per offrire ai bambini un’intera Giornata in compagnia degli Egizi.

Letture ad alta voce e laboratori a tema, differenziati a seconda dell’età dei partecipanti, si susseguiranno sia al mattino, a partire dalle ore 11 che al pomeriggio dalle ore 15.

Attività adatta ai bambini dai 7 anni in su.

La Biblioteca dei ragazzi è sotto i portici di via Cairoli 16 a Varese.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.