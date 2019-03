La Uyba vuole tre punti prima del gran finale di regular season

Smaltita l’euforia per la conquista della finale di CEV Cup ottenuta martedì sera davanti ai propri tifosi, la Unet E-Work Busto Arsizio deve ora concentrarsi sul campionato di Serie A1 dove vuole piazzarsi il più in alto possibile. Domenica 10 marzo, Gennari e compagne calcheranno il taraflex del Pala Baldinelli di Osimo (inizio partita alle ore 17), per dare battaglia alle padrone di casa della Lardini Filottrano.

Quella contro le marchigiane è la quartultima partita della regular season e precede le sfide contro le corazzate Novara, Conegliano e Casalmaggiore, durissimo banco di prova in vista dei playoff. Obiettivo delle biancorosse è il quarto posto e quindi nelle Marche sarà importantissimo conquistare tre punti prima di un periodo che le vedrà anche impegnate con la finale di coppa la quale, lo ricordiamo, si giocherà con il doppio confronto di andata e ritorno.

A Osimo coach Marco Mencarelli potrà fare conto su Herbots che ha smaltito l’influenza (era rimasta in panchina con il Bekescsaba, martedì) e potrebbe schierare, almeno a tratti, la centrale Samadan anche se nell’ultimo periodo Beatrice Berti si è fatta valere e ha dimostrato di essere in forma tornando in lizza per un ruolo da titolare. Di sicuro la panchina bustocca cercherà di gestire al meglio le energie delle proprie giocatrici, magari inserendo qualche riserva se la partita lo permetterà.

Dall’altra parte della rete, le padrone di casa, attualmente al terzultimo posto in classifica a quota 14 punti, sono ormai matematicamente fuori dalla corsa allo scudetto e piuttosto devono incamerare qualche altro punto per evitare brutte sorprese alle spalle, anche se la salvezza è vicina. Coach Schiavo schiererà dal primo minuto la palleggiatrice giapponese Tominaga in diagonale con Whitney, al centro Garzaro e Cogliandro, in banda Partenio e Vasilantonaki, libero la super Paola Cardullo, classe ’82 e tanta voglia ancora di essere protagonista. Ben tre le ex farfalle in forza alla Lardini: oltre a Garzaro e Vasilantonaki c’è anche Giulia Pisani, ex capitana bustocca.

Beatrice Berti resta molto concentrata sull’impegno che attende le Farfalle in quel di Osimo e lascia per un attimo da parte tutto il discorso CEV: «Andiamo a Filottrano con l’unico obiettivo di trovare i tre punti. Sappiamo che nessuna gara è scontata, ma noi siamo in un buon momento sia dal punto di vista fisico sia psicologico per affrontare ogni partita con il giusto approccio. La finale di CEV? Siamo felici di averla centrata, ma ci penseremo quando sarà il momento: ora testa al campionato».

DIRETTAVN

Aggiornamenti in tempo reale sulla partita di Osimo saranno dati all’interno del nostro contenitore sportivo “DirettaVn” e in particolare nel liveblog dedicato alla partita di basket della Openjobmetis che si disputa alla stessa ora. Per accedere al live CLICCATE QUI.

Lardini Filottrano – Unet E-Work Busto Arsizio Filottrano: 1 Vasilantonaki, 3 Garzaro, 4 Partenio, 7 Tominaga, 8 Baggi, 10 Cardullo (L), 13 Cogliandro, 14 Whitney, 15 Brcic, 16 Rumori, 17 Pisani. All. Schiavi.

Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 17 Samadan, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Arbitri: Merli e Toni

Il programma (10a di ritorno): Chieri – Novara, Filottrano – Busto A., Brescia – Monza, Conegliano – Firenze, Scandicci – Cuneo, Club Italia – Bergamo. Riposa: Casalmaggiore

Classifica: Imoco Conegliano 52; Igor Gorgonzola Novara 46; Savino Del Bene Scandicci 44; Saugella Team Monza 40; Unet E-Work BUSTO ARSIZIO 39; Èpiu’ Pomì Casalmaggiore 38; Il Bisonte Firenze 35; Bosca S. Bernardo Cuneo 30; Zanetti Bergamo 25; Banca Valsabbina Brescia 24; Lardini Filottrano 14; Reale Mutua Fenera Chieri 7; Club Italia Crai 2.