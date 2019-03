I ladri svuotano la sede degli Amici della ferrovia Valmorea

Sono entrati di notte e hanno fatto razzia di tutto quello che c’era. Nella notte tra domenica e lunedì notte la sede dell’associazione Amici della Ferrovia Valmorea, a Castiglione Olona, è stata presa di mira da ignoti che hanno sfondato il portone laterale del magazzino e si sono portati via tutto: modellini di treni, un decespugliatore e un generatore, ma anche materiali di consumo che l’associazione utilizza per le sue attività. Non contenti hanno anche sfondato un finestrino della carrozza storica che l’associazione custodisce.

«Un danno economico e una grande amarezza – dice MarcoBaroni, dell’associazione che anni si impegna a valorizzare e tutelare l’antico tracciato ferroviario – Già in passato abbiamo subito vandalismi, ma mai una razzia come questa».

Un’amarezza che si aggiunge a quella provata nei giorni scorsi, quando sono state demolite a colpi di ruspa le due carrozze storiche allo scalo merci della ex Ferrovia della Valmorea.

«Una decisione veramente infelice – dice Baroni – Ora l’Associazione Amici della Ferrovia Valmorea chiede un più razionale mantenimento dell’area, senza progetti faraonici, che non servono a niente, ma con un sostanziale appoggio e contributo da parte del Comune di Castiglione Olona ma anche delle stesse Ferrovie Nord Milano, per il mantenimento dell’area con un’adeguata recinzione, ed in particolare del magazzino merci, che data la sua età (1926) avrebbe bisogno di un sostanziale recupero. Ugualmente l’Associazione auspica un contributo a fondo perduto di privati o associazioni, per il mantenimento e salvaguardia della storica carrozza del 1939, ormai giunta anch’essa al limite della sua sopravvivenza (una delle quattro storiche carrozze ancora in Italia). Prima che altre ruspe distruggano i sogni dell’Associazione Amici della Ferrovia Valmorea, che proprio quest’anno compie i suoi primi quindici anni di attività sul territorio, una realtà riconosciuta da pochi se non dagli appassionati di ferrovie».