Appello dell’associazione Amici della Ferrovia Valmorea: “Aiutateci a ripartire”

(Nella foto: uno dei vandalismi alla sede durante il furto della notte scorsa)

«Con il cuore in gola e tanta amarezza per il disastro provocato dai soliti ignoti, vorremmo lanciare un appello a tutti i cittadini e uno all’Amministrazione comunale».

A parlare è Marco Baroni, dell’associazione Amici della Ferrovia Valmorea, all’indomani del furto subito nella notte tra domenica e lunedì nella sede di via Diaz.

I ladri, oltre ad aver sfondato il portone laterale del magazzino merci, provocando anche un principio di incendio, hanno rubato tutti i modellini ferroviari, devastando plastici e diorami, e hanno portato via anche le attrezzature dell’associazione, tra cui un generatore di corrente di notevole valore e un decespugliatore.

«Cose che potremmo trovare su qualche bancarella nei vari mercatini dell’usato – dice Baroni – Lanciamo dunque un appello a tutti coloro che frequentano questi ambienti, chiedendo loro di stare molto attenti nell’acquisto di materiale proveniente chissà da dove».

Un secondo appello è invece rivolto ai futuri amministratori di Castiglione Olona: «Visto che tra poco avremo un nuovo sindaco e nuovi amministratori, chiedo loro di prendersi cura dell’associazione, sempre pronta per rilanciare la Ferrovia della Valmorea, senza progetti megagalattici ma con piccoli atti concreti per aiutarci a ripartire e a mantenere il nostro impegno per la valorizzazione della Ferrovia».