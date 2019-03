Lozza, Licata scioglie la riserva e si ricandida

Giuseppe Licata si ripresenta alle elezioni amministrative e si ricandida per la guida di Lozza, comune di cui è sindaco da 5 anni.

Licata, ex consigliere provinciale, ha sciolto le riserve con un lungo post su Facebook lunedì 4 marzo.

«Ci siamo, a questo punto dovrei scrivere un lungo post dove dopo righe e righe di premesse concludere rivelando se intendo o meno ricandidarmi come #Sindaco di #Lozza. Non prima di aver ricordato che la carica porta con se onori ed oneri e che le fatiche sono (quasi) sempre ricompensate dalle soddisfazioni. Dovrei parlarvi dei tanti sacrifici che il ruolo richiede e che la gente spesso non vede, nonché delle complicazioni burocratiche che un Amministratore comunale affronta tutti i giorni per cercare di dare ai cittadini servizi sempre migliori. Poi, con il giusto orgoglio, dovrei elencarvi le numerose ed importanti cose realizzate, quelle in corso d’opera e quelle che verranno, tutto grazie al lavoro di squadra di tante persone straordinarie. Non potrebbe mancare un passaggio sull’amore per il nostro Paese e sulla passione per la Politica che deve necessariamente stare dietro tutto ciò. Infine dovrei ringraziare Francesca per il grande e silenzioso sforzo che sta compiendo per compensare le mie assenze da casa. Bè insomma, dovrei farla davvero lunga ed annoiarvi un po’. Ma allora facciamo così, partiamo dalla fine: vi comunico che ho deciso di ricandidarmi! Le motivazioni? Mi sa che alcune ve l’ho già dette sopra…il resto ve lo racconterò nel corso della prossima campagna elettorale, per chi vorrà seguirmi. Viva Lozza e viva la Democrazia».