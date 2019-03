Luino ospita il campionato indoor degli studenti-canottieri

Conto alla rovescia quasi terminato per la disputa del primo campionato interscolastico di canottaggio indoor, manifestazione che sarà organizzata dalla Canottieri Luino il prossimo sabato 23 marzo all’interno della palestra dell’ICS “Bernardino Luini” di viale delle Rimembranze 4.

Al campionato prenderanno parte quegli studenti – tutti nati tra il 2004 e il 2008 – che hanno aderito al progetto “Remare a Scuola” di cui l’associazione remiera condotta dal presidente Luigi Manzo è tutor. Due le categorie nelle quali saranno suddivisi i ragazzi iscritti: gli “esperti” saranno coloro che sono tesserati per la Federcanottaggio e hanno già disputato una regata agonistica. Tutti gli altri saranno inseriti nel gruppo degli “esordienti”.

La competizione si svolgerà su dieci remoergometri (gli attrezzi che permettono di simulare in palestra la vogata effettuata in barca) collegati in rete con videoproiezione. Si potrà così assistere a una regata simulata sulla distanza di 250 metri. Gli alunni con i migliori 10 tempi registrati per ogni categoria disputeranno la finale. Gli istituti scolastici si accrediteranno a partire dalle 9, mezz’ora dopo il via alle batterie. Le finali inizieranno alle 11,15 mentre le premiazioni avranno luogo a partire dalle 12,15.