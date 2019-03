A Noemi il “Premio Baffoff”

Sarà la cantante Noemi a ricevere il Premio BAFFOFF per la musica durante la serata di domenica

31 marzo. A lei andrà il riconoscimento per il brano Domani è un altro giorno dell’omonimo film di Simone Spada che le sarà consegnato sul palco del B.A. Film Festival alle ore 21.00 al cinema Manzoni di Busto Arsizio.

Noemi, tra le voci femminili più significative e versatili della musica italiana, si aggiudica un riconoscimento che ne conferma la grande bravura e qualità interpretativa in una carriera ricca di successi.

Nel 2009 il suo primo EP “Noemi” debutta nella top 10 della classifica italiana, ottenendo un disco d’oro per le oltre 50.000 copie vendute. Sempre nel 2009 il suo primo album di inediti “Sulla mia pelle” entra nella classifica degli album più venduti in Italia con 55.000 copie a un mese dalla sua pubblicazione. Per Noemi arriva il secondo disco d’oro. Sulla mia pelle” supera le 70.000 copie vendute e con quell’album Noemi vince il suo primo disco di platino. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi altri premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind Music Awards ed un Premio TV – Premio regia televisiva oltre a varie nomination ai World Music Awards, ai TRL Awards,

all’OGAE e una al Nastro d’argento.

Il Premio alla Miglior Attrice andrà a Anna Foglietta ospite del Festival per presentare il film “Un giorno all’improvviso” di Ciro D’Emilio che con lei, sul palco del BAFF, introdurrà il film al pubblico del Cinema Manzoni.

Il Premio del BAFF – B.A. Film Festival per la Sceneggiatura andrà a Giacomo Ciarrapico per Domani è un altro giorno di Simone Spada.