Odore di cioccolato: arriva il Lindt choco Festival

Sabato 30 e domenica 31 marzo, al Factory Outlet Lindt di Cassano Magnago, torna il Lindt Choco Festival, un fine settimana fatto di giochi, spettacoli golosi laboratori e divertimento per tutta la famiglia. A partire dalla Caccia alle uova, per scovare quante più uova e coniglietti possibile.

Tra le novità anche lo spettacolo XOCO – Quando gli dei donarono il cacao agli uomini, che farà ripercorrere a grandi e bambini le origini del cioccolato.

I bambini si divertiranno con animazione “no stop” e con tanti giochi e spettacoli, che spaziano dalla magia alla giocoleria, al canto, il tutto con un denominatore comune: la bontà del cioccolato! Gli spettacoli inizieranno alle ore 15, 16 e 17.

Non mancherà il laboratorio “Baby Maitre”, un’occasione per i più piccoli per decorare le loro tavolette di cioccolato con colori edibili, sotto la supervisione di animatori professionisti.

Come sempre, la manifestazione è dedicata soprattutto ai bambini ma ci saranno attività anche per i “più grandi” nel “paradiso di Cioccolato” a marchio Lindt.

Le 2 date del ChocoFestival 2019 si svolgono al Factory Outlet Lindt di Cassano Magnago, in via Tintoretto 15, raggiungibile dall’uscita dell’autostrada A8 Gallarate.

Il Factory Outlet Lindt si presenta completamente rinnovato, per dare una esperienza ancora più straordinaria ai tanti appassionati di cioccolato che troveranno nel outlet tante idee per i regali pasquali, uova per ogni gusto e dimensione, coniglietti e varie confezioni.

Ingresso libero.

Sabato 30 e domenica 31 marzo, dalle 14.30 alle 19.00

Per maggiori informazioni visitate il sito internet