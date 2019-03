Oltre 150 persone per Digitalife a Pietra Ligure

Cinema di Pietra Ligure quasi pieno per accogliere Digitalife. La proiezione è avvenuta nella serata del 4 aprile, organizzata dal giornale locale IVG.it. Continua quindi con successo il tour del docufilm diretto da Francesco Raganato e prodotto da Varesenews con la collaborazione di Rai Cinema.

Nella serata di lunedì 4 marzo, la lunga fila all’ingresso del cinema teatro Guido Moretti è per prendere i pop corn. Matteo Rainisio ha pensato proprio a tutto per creare il clima della tipica serata familiare in cui si va insieme a vedere un film. Pietra Ligure e tutto il territorio della West cost, come qualcuno dice scherzando, ha risposto con entusiasmo alla chiamata di IVG, il potente giornale locale. Sono arrivate oltre 150 persone e DigitaLife si è preso tanti applausi con diverse persone che sono uscite dalla sala con gli occhi lucidi.

Una decina di sindaci, amministratori, personalità di varie realtà e cittadini curiosi di questo lavoro dove, insieme con il fondatore del giornale locale, erano presenti anche Marco Giovannelli di Varesenews e Daniele Reali del Giunco di Grosseto.

Sul sito del film tutto il calendario con le prossime proiezione di Digitalife.

IL TRAILER