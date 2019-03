Openjobmetis, assalto alla semifinale contro l’ostica Ostenda

Una semifinale all’orizzonte, ma anche una avversaria che farà di tutto per raggiungere l’obiettivo al posto di Varese. La Openjobmetis si gioca questa sera – mercoledì 27, ore 20,30 a Masnago – un bel pezzo della propria stagione sportiva ospitando il Filou Ostenda nella gara di ritorno dei quarti di finale di Fiba Europe Cup.

Un appuntamento nel quale non si può proprio sbagliare, se si vuole (e si vuole!) fare strada in ambito europeo come avvenne tre primavere fa, quando Varese arrivò a pochi centimetri dal conquistare questa stessa coppa nella finale di Chalon. Alla Enerxenia Arena si parte dal +3 biancorosso dell’andata, ma visto lo spessore della rivale è un po’ come dire “0-0 e palla al centro”: troppo ridotto il tesoretto (bravi comunque a conquistarlo) che la Openjobmetis ha guadagnato nelle Fiandre per pensare di poterlo amministrare. Di certo però, la squadra di Caja si è messa in una condizione favorevole potendo contare sul campo e sul pubblico di casa che si spera più numeroso rispetto alle precedenti esibizioni infrasettimanali. La società ha lanciato uno sconto per gli universitari accanto a quelli già previsti per gli associati al trust: l’obiettivo è quello di essere intorno ai 2.500 a spingere Ferrero e compagni.

Varese dovrà scendere in campo dimenticando il finale punto-a-punto indigesto di Brindisi e dovrà provare a ripetere quanto fatto dopo la scoppola di Avellino, due settimane fa: allora i biancorossi si risollevarono con prontezza azzerando le difese dello Z Mobile Prishtina ricaricandosi in coppa per la successiva partita di campionato contro Cremona. Ora la situazione è simile ma con l’asticella ancora più alta in coppa e tutto sommato pure in Serie A dove il prossimo match (domenica sera) vedrà arrivare a Masnago la seconda forza del torneo, l’Umana Venezia.

«Sarà molto difficile – ripete Attilio Caja alla vigilia ricordando il cammino del Filou nella coppa superiore, la Champions – A Ostenda abbiamo fatto una delle nostre migliori partite e abbiamo vinto di 3: i nostri avversari hanno fisicità ed esperienza europea ma è dall’inizio dell’anno che i miei giocatori affrontano gare complicate nel miglior modo possibile. Ho grande fiducia in loro e so che daranno il massimo. Spero in una buona partecipazione di pubblico perché partite così difficili e ravvicinate meritano il massimo sostegno e il massimo apporto».

Il tecnico di Pavia avrà la rosa al completo mentre sul fronte opposto coach Gjergja dovrà rinunciare al giovane Buysschaert che si è infortunato proprio durante il match di andata. Niente da fare neppure per il nuovo acquisto dei belgi, Shevon Thompson, perché come noto in Fiba Europe Cup i tesseramenti sono chiusi da fine febbraio.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata come sempre in diretta dal nostro giornale attraverso il liveblog nel quale anche lettori e tifosi sono invitati a partecipare. Intervenire è semplice: basta scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #eurovarese su Twitter o Instagram. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.