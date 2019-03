Openjobmetis, illusione e naufragio: Avellino recupera da -23 e vince

La squadra che non molla mai, stavolta l’ha combinata grossa. Lasciamo perdere il risultato, 76-71 ad Avellino, che in un altro momento o in un’altra partita sarebbe un normale finale dal PalaDelMauro. Guardiamo all’andamento di una partita maledetta, illusoria e poi dolorosissima: la Openjobmetis domina in modo clamoroso i primi 20′, va al riposo sul +23 con percentuali irreali dall’arco e palloni spinti anche dalla dea bendata che crivellano il canestro dei padroni di casa.

Poi la luce si spegne, e non si riaccende più: 9 punti nel terzo periodo, 9 nel quarto, 2/14 nel tiro pesante e una sequela di errori da basket dell’orrore anche da parte dei giocatori – Avramovic in primis – che hanno fatto le fortune di questa formazione. Un regalo enorme che Avellino, pur incompleta e incerottata, sfrutta nel migliore dei modi: completando la rimonta, sorpassando al momento giusto e dando anche l’ultimo colpo di acceleratore mentre Varese ha terminando l’opera con una palla persa a metà campo e una dalla rimessa laterale. Un naufragio in piena regola, difficile da spiegare, da capire. E – da parte nostra – pure da raccontare.

Un crollo che rischia di dare una svolta negativa a un’annata fino a qui scintillante: vincere ad Avellino avrebbe significato sorpasso alla Sidigas (magari anche ribaltamento del -4 dell’andata), quarto posto insieme a Brindisi, altro passo deciso in direzione dei playoff, iniezione di fiducia enorme in vista del ritorno di coppa, mercoledì a Masnago. E invece tutto il disegno è andato in fumo, e non sarà facile resettare il cervello anche perché gli impegni all’orizzonte si preannunciano durissimi. Toccherà proprio a loro, a Caja e ai giocatori, trovare le forze per risollevarsi e per cancellare i segni che partite del genere possono lasciare sulla pelle e nella carne.

Lasciando, quindi, alle pagelle il dettaglio sulle prove dei singoli, azzardiamo però una domanda: davvero questo Ronald Moore non verrà messo in discussione? Anche ad Avellino il playmaker non è riuscito a incidere, a dare ritmo ai compagni, a vincere i duelli in difesa, a trovare soluzioni personali o collettive all’attacco. Chiaro: non è stato l’unico problema della serata (di Avramovic abbiamo accennato, ma pure San Tommy Scrubb ha trascorso lunghi minuti senza prendere uno straccio di iniziativa…), ma è indiscutibile che dalla regia non si è visto un pizzico di polso, non un sussulto, non un’azione fuori dall’ordinario. E una squadra senza bomber designati come la Openjobmetis non può prescindere da una gestione perfetta dell’attacco, cosa che questo Moore non è in grado di dare..

SIDIGAS AVELLINO – OPENJOBMETIS VARESE 76-71

(15-27, 30-53; 54-62)

AVELLINO: Sykes 11 (2-6, 1-6), Harper 14 (4-6, 2-7), Silins 3 (0-2, 1-7), Green 19 (5-8, 0-3), N’Diaye 5 (2-3); Udanoh 10 (4-6), Campani (0-1 da 3), Sabatino 2 (1-1, 0-1), Campogrande 12 (3-7 da 3). Ne: Bianco, Guariglia, Spizzichini. All. Vucinic.

VARESE: Moore 7 (2-3, 1-6), Avramovic 14 (3-10, 2-5), Scrubb 9 (3-7, 1-5), Archie 9 (0-3, 3-5), Cain 11 (3-8); Iannuzzi 2 (1-3), Natali (0-1), Salumu 4 (1-2 da 3), Tambone 6 (0-1, 2-4), Ferrero 9 (0-2, 2-4). Ne: Gatto, Verri. All. Caja.

ARBITRI: Lanzarini, Sardella, Belfiore.

NOTE. Da 2: A 18-32, V 12-38. Da 3: A 7-32, V 12-31. Tl: A 19-27, V 11-16. Rimbalzi: A 44 (12 off., Udanoh, Green 10), V 38 (10 off., Cain 10). Assist: A 22 (Sykes 11), V 13 (Ferrero 3). Perse: A 11 (Green 6), V 10 (Moore 3). Recuperate: A 4 (4 con 1), V 4 (4 con 1). Usc. 5 falli: Ferrero, Salumu, Archie.