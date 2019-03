I parenti: «Non sappiamo dove sono, aiutateci a trovarli»

Una natura selvaggia che attira migliaia di visitatori ogni anno. Ma anche un posto pericoloso, che si trasforma non appena entrati nel bosco un “buco nero“ per le comunicazioni: non prende il telefono, manca la rete internet.

Di Christian Antoniello, 32enne di Vergiate e Luca Guarracino 37 anni di di Cassano Magnago ancora non vie è traccia: hanno passato due notti fuori casa dopo essere arrivati in Val Grande sabato mattina: li cercano dieci squadre miste per le valli che si dipanano da Cicogna

«Per questo chiediamo a chi li avesse visti di contattare subito le autorità – spiega la compagna di uno dei due ragazzi – . Erano partiti per una semplice scampagnata di poche ore, non si erano portati appresso vestiti pesanti, nè cibo. E non sappiamo dove siano andati».

Seguendo l’invito dei famigliari pubblichiamo dunque la foto dei due giovani varesini.

Dal CCR di Cicogna, il centro di coordinamento delle ricerche da cui sono partite le operazioni questa mattina, il CNSAS, il soccorso alpino, fa sapere che stanno operando congiuntamente con parecchie squadre, composte da soccorso alpino, carabinieri forestali, militari del SAGF (il soccorso alpino della guardia di finanza), vigili del fuoco e polizia provinciale.

Sull’abbigliamento indossato: pantaloni da trekking grigi per entrambi, zaino grigio marca “The north face“.