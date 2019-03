Il Pd si fa da parte, via libera all’operazione-Biganzoli

Il Pd si fa da parte e lascia liberi i suoi iscritti, alle elezioni 2019 di Cardano al Campo, di sostenere la candidatura a sindaco di Sergio Biganzoli.

È passata una settimana di distanza dall’annuncio del civico Biganzoli («corro a sindaco, sono aperto al contributo di tutti, ma non voglio parlare con le segreterie dei partiti», in sintesi) e, dopo sette giorni, il Pd ha deciso di fare il passo già atteso.

Biganzoli dice di non trattare con le segreterie di Forza Italia e Pd («solo voci, che rilanciate voi giornalisti») ma di certo alla fine una decisione dei partiti conta. «Come Partito Democratico ci tireremo fuori dalla contesa» dice Massimiliano Zocchi, segretario del Partito Democratico. Che conferma anche la disponibilità della segreteria a lasciare libertà di adesione all’operazione-Biganzoli «Iscritti e sostenitori potranno partecipare a questa iniziativa che riteniamo valida e che riteniamo rispetti comunque i valori fondamentali a cui ci ispiriamo. Biganzoli poi è persona d indubbia capacità, con una esperienza professionale di alto livello».

Insomma: sarà anche vero che le segreterie non si sono confrontate direttamente, ma l’impressione è che i dem si preparano a confluire su Biganzoli. Quanti e quali, è da vedere. «I nomi non sono ancora definiti, io auspico che aderisca chi ha fatto parte del precedente gruppo consiliare» dice ancora il segretario Zocchi.

Di certo, l’area più centrista del partito – i renziani – sono ben favorevoli. Quanto agli altri (l’ala più a sinistra, “i pratiani”), è da vedere. Per esempio cosa fa il sindaco Bellora? «La mia posizione è di attenta attesa» dice il primo cittadino uscente, che una settimana fa aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato. Seguirà chi sostiene Biganzoli? Per ora lascia intendere di voler capire meglio la posizione del gruppo dei “civici” su alcuni prìncipi e su cosa significhi quella «discontinuità» che Biganzoli ha messo come cifra caratterizzante della sua proposta come aspirante sindaco di Cardano al Campo.

E il resto del centrosinistra “largo” cardanese? È tutto da vedere. Una parte dell’area più a sinistra aveva aperto comunque a un confronto con Biganzoli, ma non è nemmeno escluso che la sinistra-sinistra metta in campo un suo candidato alternativo. Sia alla lista centrista di Biganzoli sia al centrodestra di Lega ed FdI.