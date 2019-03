Da piazza Monte Grappa al Sacro Monte, arrivano le colonnine per le auto elettriche

Una tra le prime ad essere notate, è nel cuore della città, la piazza principale: Piazza Monte Grappa, proprio a ridosso della camera di Commercio, sotto l’ombra della torre civica e in vista del Bernascone.

Ma le colonnine di EnelX, che servono da “distributori” di energia per le auto a trazione elettrica stanno “fiorendo” in questi giorni in tutto il centro: da piazzale Beccaria a viale Milano, alla Brunella.

Tra l’altro, sono previste anche al Sacro Monte, in piazzale Pogliaghi: per non rimanere “a secco”nemmeno li. Nell agalleria fotografica, le foto della prima colonnina avvistata.