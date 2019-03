Il pieno di energia? Lo fai gratis in albergo

I segnali che siamo alle soglie di una rivoluzione più che meccanica “culturale“ stanno anche nell’atteggiamento che istituzioni e operatori economici del territorio vanno a destinare al tema della riduzione delle emissioni di Co2.

Il Comune di Luino ha fatto sapere di aver posizionato alcune colonnine poste in punti strategici della città per ricaricare l’auto elettrica.

Ma non solo sul fronte degli enti pubblici si sta muovendo qualcosa.

L’Hotel “Stampa 1968“, in collaborazione con Repower inaugurerà una palina per la ricarica dei veicoli elettrici.

L’evento è in programma per sabato 30 marzo dalle 9:00 alle 12:00 in via Stampa 3 a Cadegliano Viconago.

«L’Hotel Stampa, grazie alla collaborazione con Repower, offrirà ai propri clienti

l’opportunità di ricaricare i propri mezzi elettrici gratuitamente», spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

Il programma prevede l’intervento di Arnaldo Tordi, sindaco del Comune di Cadegliano-Viconago; Daniele Margherita direttore Federalalberghi Varese; Roberta e Annalisa Andina direttrici di Hotel e Ristorante Stampa 1968; Fabio Fiorentini, di Repower.