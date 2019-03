Il Politeama sarà il nuovo Teatro di Varese?

L’ex cinema Politeama sarà il nuovo Teatro di Varese? L’ipotesi è emersa nel corso della serata di metà mandato dell’amministrazione Galimberti, in particolare durante la tavola rotonda che ha visto protagonisti insieme al sindaco sei giornalisti varesini: il direttore di Varesenews Marco Giovannelli, il direttore di Varesereport Andrea Giacometti, il direttore di Rete55 Matteo Inzaghi, la giornalista della Prealpina Barbara Zanetti, il giornalista de Il Giorno Enrico Camanzi e il direttore di RMFOnline Massimo Lodi.

Proprio quest’ultimo ha domandato al sindaco se aveva una qualche intenzione sul Politeama, e se aveva avuto dei contati con la fondazione Molina, prorpietaria dell’immobile, per un qualche suo utlizzo.

«Il Politeama va ristrutturato, senza dubbio – ha risposto il sindaco di Davide Galimberti – E’ impensabile che una struttura del genere, in pieno centro, in grado di ospitare oltre mille persone, quindi con una capienza importante e di grande interesse per la città per il tipo di eventi che può ospitare, continui a rimanere a lungo chiusa come ora».

Il sindaco ha poi proseguito con la parte “esecutiva” della risposta: «Noi abbiamo dato input alla fondazione Molina perchè vagli ogni ipotesi di recupero, specialmente in vista della realizzazione di una nuova sede per il Teatro di Varese. Speriamo di avere presto buone notizie».