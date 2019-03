Il Santuccio si riempie per la serata di metà mandato della giunta Galimberti

Il teatro Santuccio era colmo per la serata di metà mandato dell’amministrazione Galimberti, che ha visto i varesini partecipare anche sui social. Nel teatrino di via Sacco molti i volti noti, non solo appartenenti alla giunta e alla maggioranza dell’amministrazione, ma anche alle varie realtà con cui l’amministrazione interagisce: nel sociale, nella cultura, nelle realtà di quartiere.

Una serata che si è divisa in due parti: la prima dedicata a tre interviste su mobilità, ambiente e cultura, con protagonisti della realtà varesina e tre direttori a intervistarli: il direttore di Varesenews Marco Giovannelli con Guido Rubino sulla mobilità e l’ambiente, il direttore di Rete 55 Matteo Inzaghi con il presidente dell’ANFFAS Paolo Bano sul sociale , il direttore di Varese Report Andrea Giacometti con Andrea Chiodi e Massimo Lazzaroni sulla cultura.

La seconda – intervallata da un intermezzo musicale della band varesina “The Black” – è stata una vera e propria “interrogazione” al sindaco Galimberti da parte del direttore di Varesenews Marco Giovannelli, del direttore di Varesereport Andrea Giacometti, del direttore di Rete55 Matteo Inzaghi, della giornalista della Prealpina Barbara Zanetti, del giornalista de Il Giorno Enrico Camanzi e del direttore di RMFOnline Massimo Lodi.

Domande non di maniera: al sindaco hanno chiesto, per esempio, se avesse davvero una visione della città dal futuro, o quale possono essere i motivi per un ragazzo per rimanere a Varese, o ritornarci. E’ stata chiesta non solo una spiegazione alla querelle con Acsm Agam, che si sente ”truffata” dalla nuova amministrazione, ma anche una risposta sul referendum sullo stipendio del sindaco, promesso in campagna elettorale ma finora non concretizzato.

Ad ognuna è stata data una risposta, in diretta davanti alla città: la serata è stata infatti trasmessa in streaming sulla pagina facebook del Comune di Varese.

LA DIRETTA FACEBOOK DELLA SERATA