Premiata Forneria Marconi, nuova data al Teatro Galleria

Sono passati quarant’anni dal live “Fabrizio De André e PFM in concerto”. E vent’anni fa ci lasciava il cantautore genovese. “PFM canta De André – Anniversary” è dunque un tour che vuole celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Non solo: alla scaletta originale del concerto di quarant’anni fa, saranno aggiunti anche alcuni brani tratti da “La buona Novella”. E sul palco, insieme alla band guidata da Franz Di Cioccio, ci saranno lo storico chitarrista di Faber Michele Ascolese e il chitarrista Flavio Premoli. «La nostra tournée», disse all’epoca De André, «è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni. Un’esperienza irripetibile perché PFM non era un’accolita di ottimi musicisti riuniti per l’occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l’hanno messo al mio servizio…».

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati che, come nelle ultime stagioni, hanno riservato alla PFM un’accoglienza da tutto esaurito. Il Teatro ha così deciso di aggiungere una nuova data, già fissata per venerdì 13 dicembre. I biglietti sono già in vendita, a partire da 34,50 euro, al Disco Store e sul circuito TicketOne.

La Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per Photos Of Ghosts) e vincendo un disco d’oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento. Recentemente PFM è stata premiata con la posizione numero 50 nella Royal Rock Hall of Fame di 100 artisti più importanti del mondo. Oltre a Franz Di Cioccio, saranno sul palco Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, 2a tastiera, 2a chitarra, voce), Alessandro Scaglione (tastiere), Roberto Gualdi (2a batteria), Marco Sfogli (chitarra) e Alberto Bravin (tastiere aggiunte, voce).

Lo spettacolo, in programma sabato 23 marzo, avrà inizio alle 21. La serata è sold out.