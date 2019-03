Presidio contro il fascismo in piazza Montegrappa

Sventolavano le bandiere di Cgil, Cisl, Uil e dell’Anpi in piazza Montegrappa a Varese al presidio antifascista indetto dopo i recenti episodi avvenuti nella notte del 23 marzo scorso con l’esposizione di uno striscione e l’affissione di diversi manifesti e adesivi in occasione dei 100 anni della nascita del fascismo nel centro di Varese.

Gli uomini e le donne del sindacato, tra i quali c’erano anche attivisti della associazioni varesine, i Giovani Democratici e semplici cittadini, si sono riuniti sotto i colori delle bandiere e dei palloncini per dire che “no, a Varese per il fascismo non c’è posto“.

Una mobilitazione pacifica e democratica di reazione alle provocazioni esplicite apparse in città e ai numerosi episodi che si susseguono e che guardano con simpatia ad un momento buio della storia di questo paese.