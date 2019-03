Scoperchiato condominio

Vigili del fuoco sul posto in forze a Cuvio nella serata di oggi, lunedì 25 marzo per la violentissima ondata di vento che si è abbattuta sui condomini di via Verdi.

A dare l’allarme, passate le 9.30, alcuni residenti che si sono accorti del forte rumore e del volo della copertura di uno dei condomini che si trovano sulla via.

Il tetto è rovinato a terra e ha causato danni. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno operato con diversi mezzi.