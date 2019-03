Serve una notte da Mastini per allungare la serie playoff

I playoff sanno essere spietati, e per sopravvivere alla loro legge è necessario trovare in contemporanea forza fisica, solidità mentale e qualità tecniche, da mettere in campo con la maggiore veemenza possibile. Specie quando ci si trova con le spalle al muro.

I Mastini Varese avranno bisogno di tutto questo nella serata di giovedì 7 marzo quando, al PalAlbani, disputeranno la Gara4 dei quarti di finale playoff contro l’Appiano che conduce la serie per due vittorie a una. In caso di sconfitta, i ragazzi di Massimo Da Rin concluderanno la propria stagione, altrimenti tutto si deciderà nella “bella” di domenica in Alto Adige.

Difficile fare un pronostico alla vigilia: su gare di questo tipo – specie dopo che le squadre si sono già affrontate tre volte in meno di una settimana – possono essere le sfumature a incidere. Tanto più in un torneo non professionistico come la IHL, che pure è il secondo livello dell’hockey nazionale: non è un mistero che alcuni giocatori non possano affrontare trasferte lunghe in infrasettimanale per ragioni personali. E poi ci sono situazioni più normali: dagli acciacchi che si fanno sentire, ai muscoli che non sempre rispondono come ci si aspetta, alla fatica nel resettare mentalmente quanto è accaduto (positivo o negativo che sia) poche ore prima, su un altro ghiaccio, da un’altra parte.

LA PARTITA

Gara 4 si gioca come detto sulla pista di via Albani a Varese a partire dalle 20,30. Mastini e Pirati saranno diretti dai signori Lottaroli e Volcan assistiti dai linesmen Bassani e Terragni. L’ingresso agli spalti costa 8 euro intero e 6 euro ridotto (donne e bambini oltre i 10 anni: i più piccoli entrano gratis). Sarebbe bello ripetere i quasi 500 spettatori di domenica scorsa per Gara2.

Chi non ci sarà potrà ascoltare la gara su Radio Village, ma per l’occasione VareseNews proporrà aggiornamenti continui (scritti) dal palaghiaccio.

OCCHIO A

Philipp Jaitner ed Edoardo Raimondi – il primo per l’Appiano e il secondo per il Varese – sono i due giocatori più prolifici in questa serie playoff. L’attaccante altoatesino ha collezionato fino a ora sei punti (un gol e 5 assist), quello giallonero si attesta a quota 5 con due reti e tre passaggi vincenti. Cinque come i punti dello straniero dei Pirati, Prochazka (tutti assist); tre invece i gol – senza assistenze – del canadese dei Mastini, Marco Franchini.

Grande equilibrio tra i portieri: Marco Menguzzato del Varese ha fatto leggermente meglio, in termini di percentuale di parate, sul collega appianese Simone Peiti, ma i due sono divisi da decimali: 88.7% di SVS per il goalie giallonero, 87,3 per il numero 32 a disposizione di coach Marchetti. In questa serie è stato impiegato per una decina di minuti anche l’altro portiere dei Mastini, Davide Bertin, mentre il “pirata” Thomas Gaitner non è sceso sul ghiaccio.

Panca cattivi accogliente per Erik Mazzacane, il difensore varesino che in tre gare ha collezionato 10′ di penalità, due in più di quelli inflitti a Odoni e Lo Russo sul fronte giallonero. Solo 6′ invece per il meno disciplinato dei Pirati, Simone Critelli. E anche qui ci sono quelle piccole discrepanze che possono fare la differenza.

SPECIAL TEAM

Nelle situazioni speciali, quelle che scaturiscono dopo una penalità a favore o contro, fino a qui ha fatto leggermente meglio l’Appiano ma anche in questo caso parliamo di sfumature o poco più, peraltro segnate dalla netta vittoria dei campioni in carica in Gara3.

Il power play dei Pirati funziona nel 27,8% dei casi contro il 25% di quello dei Mastini. Ovviamente invertite le percentuali relative al penalty killing. Dalla sua il Varese vanta una rete in shorthand, a zero.