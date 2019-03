Sicurezza, un incontro con carabinieri e polizia locale

L’amministrazione comunale di Angera organizza un incontro pubblico sul tema della sicurezza in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. L’appuntamento è per sabato 30 marzo alle 15 al centro ricreativo Grossi in piazza parrocchiale.

Interverranno il maresciallo maggiore Giovanni Ferrò e il comandante della polizia locale Claudio Furiga.

Il convegno è aperto a tutti ma è rivolto soprattutto agli anziani. Tra i temi affrontati anche quello della precauzione al fine di evitare truffe, raggiri e furti nelle abitazioni e per creare una comunità più sicura.