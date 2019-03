I sinti liberano il terreno di via Aleardi

Pino e la sua famiglia se ne andranno oggi pomeriggio e da domani anche l’area di via Aleardi, occupata da alcune settimane dai sinti gallaratesi, sarà libera come richiesto dal proprietario. La maggior parte dei nuclei si sono giá allontanati, quelli che hanno il camper e che quindi possono sostare nei parcheggi.

La situazione è sotto controllo dal punto di vista dell’ordine pubblico e questa mattina (venerdì 29 marzo) le forze di polizia non hanno fatto altro che ricordare ai presenti che entro mezzanotte di oggi (venerdì), l’area dovrá essere sgombra.

Il problema delle 12 famiglie senza alcuna soluzione abitativa pubblica torna a palesarsi. I camper sono di nuovo in giro per la città, a gruppi di due per non rischiare interventi da parte delle forze dell’ordine.

«Non c’è ne andremo da Gallarate ma rispettiamo l’ultimatum che ci è stato dato», spiega Pino che per il momento una casa d’emergenza c’è l’ha «fino al 7 settembre poi chi lo sa. Probabilmente dovró dire ai miei bambini che dovremo tornare in strada».

Per i sinti la linea è sempre la stessa: «Il sindaco ci ha messo in questa situazione e a lui spetta trovare una soluzione». Da Palazzo Borghi, peró, non arrivano nuovi segnali da tempo e il destino di questi gallaratesi sembra essere diventato, ormai, solo una questione di ordine pubblico.