Terzo “Alumni Day”, al Ferraris protagonisti gli ex studenti

Sabato 13 aprile si terrà la giornata aperta al liceo scientifico varesino, dalle 10.30 alle 13.00, evento organizzato dall’Associazione Alumni in collaborazione col Comitato dei genitori.

Gli ex studenti incontreranno i ragazzi del 4 e 5 anno per confrontarsi con loro sui temi legati al mondo del lavoro e dell’università, per stimolare i loro interessi, scoprire le loro attitudini e sostenerli nelle loro scelte future.

Per partecipare come relatore nelle classi ed al fine di inserirti nella sessione di approfondimento corretta rispetto alla tua professione, registrati al seguente link:

https://goo.gl/forms/9jk8FqLyygMxM49k2

L’invito è aperto a tutti gli ex studenti del Liceo Ferraris, sia a chi ritornerà nelle aule dopo 20-30 anni, sia a chi ha da poco terminato i suoi studi ed ha iniziato la carriera professionale. Le richieste di orientamento degli studenti sono molteplici, materie scientifiche in primis. In particolare è richiesta la partecipazione di ex studenti poi specializzatisi in Ingegneria Meccanica, Gestionale, Informatica, Energetica, Fisica; Lettere, Storia e Filosofia; Lingue Straniere; Fisioterapia, Ostetricia, Scienze Motorie.

QUESTO IL PROGRAMMA

• Ore 10.30 – Registrazione e Welcome coffee

• Ore 11.00 – Inizio Lavori

• Ore 11.15 – Sessioni di orientamento con gli Studenti del 4° e 5° anno

• Ore 12.45 – Aperitivo finale