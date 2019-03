Torna #inbiblioteca, la primavera porta e-book e …. birra

Torna #InBiblioteca, e con la rassegna tornano anche le novità alla biblioteca di Varese: non solo tra i molti eventi, ma anche nel prestito, che ora diventa anche digitale.

«Noi personalmente amiamo il profumo della carta – ha sottolineato la direttrice della biblioteca, Chiara Violini – Ma siamo consapevoli che è diventato un importante veicolo di cultura anche il supporto digitale, e per questo ci siamo preoccupati di stare al passo coi tempi con la nuova possibilità di fruizione».

Una notizia che verrà chiarita più avanti nell’articolo, e che ha fatto da ciliegina sulla torta alla presentazione dell’edizione primaverile di #Inbiblioteca, la rassegna di eventi che anima la biblioteca civica tutto l’anno, e che ripartono dal 31 marzo al 9 giugno.

«Si tratta di una serie di eventi che questa volta abbiamo raccolto con un bando, emesso lo scorso novembre e rivolto ad associazioni, cooperative ed enti che lavorano sul territorio – Ha spiegato Elena Emilitri, vicedirettrice della biblioteca – Il risultato ci ha stupito: sono arrivati infatti ben 36 progetti, che ne ha visti finanziati 10».

Le realtà che hanno presentato i dieci progetti ad oggi finanziati, per un totale di 30 incontri, sono: Associazione Cortisonici, Cooperativa Mondovisione, Associazione Gingko Yoga, Liceo Artistico “A. Frattini”, CFM, Centro Formazione Musicale di Barasso, Associazione culturale e ricreativa E-LUDO LAB, Centro Geofisico Prealpino Società Astronomica “G.V. Schiaparelli, Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, C.O.V.O. Associazione senza scopo di lucro, Associazione Coopuf Iniziative Culturali.

«Sono orgoglioso che questa rassegna diventi sempre più importante, perchè sta all’interno di un percorso, da noi fortemente voluto, che vuole far vivere sempre di più la biblioteca ai cittadini – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti – Dopo la scelta di tenerla aperta di più, le iniziative, il potenziamento di acquisti e le novità, anche questa manifestazione rende la nostra biblioteca tra quelle più significative del paese».

La prima parte della rassegna, quella primaverile, prevede 10 incontri e un weekend (festival luoghi NON comuni) organizzati in Biblioteca Civica e Biblioteca dei Ragazzi.

SI COMINCIA CON L’ARTE DEI VIDEOGIOCHI, L’HORROR … E LA BIRRA

IN BIBLIOTECA ARRIVANO ANCHE GLI EBOOK

Dal prossimo primo di aprile gli utenti del Sistema Bibliotecario Urbano potranno prendere in prestito non solo libri, periodici o DVD, ma anche ebook, nei più comuni formati usati da tablet e ereader: la biblioteca di Varese ha infatti aderito al portale di MediaLibrary On Line (MLOL) per il prestito di e.book. (www.medialibrary.it)

«Tutto questo è stato possibile grazie a un cofinaziamento ottenuto dal Comune di Varese con la partecipazione al bando “Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario” del MIBACT – ha spiegato Chiara Violini – Che ci ha permesso la sperimentazione : A partire dal 1° aprile e per un anno, gli utenti della Biblioteca Civica, della Biblioteca dei Ragazzi e della Biblioteca rionale di San Fermo che si sono registrati dal 2015 ad oggi, potranno accedere ai titoli acquistati dalla biblioteca, oltre che ad un sistema di prestito interbibliotecario nazionale con più di 20.000 titoli».

COME SI FA AD ACCEDERE AL PRESTITO DIGITALE

il link per accedere, per gli utenti varesini, è: https://varese.medialibrary.it.

Diecimila utenti della biblioteca, quelli che hanno interagito negli ultimi tre anni, sono già stati inseriti nel sistema: il che significa che potranno entrare direttamente online, digitando come user id il proprio codice fiscale e come password la propria data di nascita, numerica, in questa forma: XX/XX/XXXX.

La scelta è tra circa 4000 titoli, anche tra le ultime novità: la biblioteca di Varese ha disposizione 5 copie per ogni titolo, poi bisogna attendere la restituzione. Ciascun utente potrà scaricare due titoli al mese – nei principali formati, definiti volume per volume – e la durata del prestito sarà di due settimane.

Per gli utenti non ancora registrati, sarà sufficiente fare un piccolo passo in più, cioè recarsi di persona in Biblioteca Civica in via Sacco 9, e iscriversi al front office: dopodichè avranno accesso direttamente al portale.