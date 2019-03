Torna il vento, rischio incendi boschivi da “codice rosso”

Tornerà a soffiare, ma con meno intensità. Tra pomeriggio e sera di martedì 26 marzo è previsto un nuovo rinforzo del vento sulle Prealpi. L’espansione dell’ampia area anticiclonica sull’Europa occidentale andrà infatti a consolidare condizioni stabili sulla Lombardia e per oggi, 26 marzo, i venti rimarranno da moderati a forti su Prealpi occidentali e Valchiavenna, con i valori più intensi concentrati dalle ore pomeridiane e in attenuazione in tarda serata.

Altrove sin dalle ore di questa mattina e per il corso della giornata venti da deboli a localmente moderati. Per la giornata di domani mercoledì 27 ovunque i venti saranno di debole intensità o al più moderati sui rilievi dell’Appennino.

“Si segnala pertanto un significativo aumento del pericolo dal pomeriggio del 26 marzo, in particolare sui rilievi alpini e prealpini centro-occidentali”, dice la Protezione Civile. Nel frattempo “Si ricorda inoltre che dal 02 gennaio è attivo il periodo ad alto rischio di incendio boschivo. Vige pertanto il divieto assoluto di accendere fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio”.

Incendi boschivi che già ieri si sono verificati nelle nostre zone con due diversi roghi tra Abbiate Guazzone e Tradate.