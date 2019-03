Trofeo Nord Ovest 2019, rombano i motori d’epoca

Il Trofeo Nord Ovest 2019 per auto storiche, quinta edizione, prenderà il via domenica 10 marzo a Vizzola Ticino, in provincia di Varese.

E’ in programma il Memorial Nora Sciplino Trofeo Ticino. Una prova in memoria della moglie di Gianfranco Crippa, direttore sportivo della Squadra Corse Automotostoriche Varese, recentemente scomparsa.

Si disputa su un percorso di 75 km con 50 prove cronometrate e 4 Controlli Orari per un massimo di 60 auto storiche ammesse al via. Si parte alle 10.00 dal centro di Vizzola Ticino, si raggiungono poi Somma Lombardo e Golasecca per far ritorno a Somma Lombardo, Vizzola Ticino, ancora Somma Lombardo, Golasecca, Somma Lombardo ed arrivo a Coarezza di Somma Lombardo al ristorante “Villa Pio”.

Una gara, nel parco del Ticino, su un territorio che è caratterizzato da vaste brughiere ondulate e da altopiani con passaggio sull’Alzaia del Ticino.

Ad organizzare è l’Auto Moto Storiche Varese, Vams, che lo scorso anno si è aggiudicato il Trofeo Nord Ovest riservato alle scuderie.

Quest’anno il Trofeo Nord Ovest si svolgerà su 9 nove prove da marzo ad ottobre. Lo scorso anno ad imporsi furono Luciano Cacioli, tra i piloti, e Cinzia Bruno, tra i navigatori.