Troppe liti, chiude per dieci giorni il De Cube

I carabinieri di Cassano Magnago hanno notificato al titolare della licenza della discoteca “De Cube”, appunto a Cassano, il provvedimento di sospensione temporanea della licenza, per dieci giorni.

Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza dalla Questura di Varese su richiesta della citata stazione carabinieri di Cassano.

I militari hanno citato nella richiesta i numerosi interventi – avvenuti nell’ultimo trimestre – per eventi rivelatisi pericolosi per la sicurezza pubblica, sia all’interno che nelle immediate adiacenze del citato locale pubblico. In almeno tre circostanze gli avventori del locale, alcuni dei quali in evidente stato di alterazione dovuta all’eccessivo consumo di sostanze alcoliche, erano stati coinvolti in dissidi con altri avventori e avevano dovuto ricorrere alle cure mediche.