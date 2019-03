Tutti in piazza Montegrappa! E portatevi una pianta

Piazza Montegrappa dalle 17,00 alle 19,00 sarà fino a maggio il punto di ritrovo per il gruppo Fridays For Future Varese – Italy che sarà sarà promotore di moltissime iniziative di aggregazione, confronto ed azione.

Questo il programma per oggi, venerdì 22 marzo: ritrovo alle 17,00 in Piazza Montegrappa – Varese.

Dalle 17,30 alle 18,00 la parola alla botanica: le soluzioni che le piante ci suggeriscono ogni giorno. Jèk Cross Castana, giardiniere e garden designer, ideatore di Prospettive Vegetali, progetto di divulgazione e di ricerca sulle somiglianze tra uomini e piante.

Intervento dal pubblico

Gli organizzatori invitano a raccontare sulla pagina Fridays For Future Varese – Italy “la vostra storia umana o professionale ispirata a modelli vegetali” e a portare un cartellone con uno slogan personale, quindi a postarlo su Instagram con gli hashtag #FridaysforFutureVarese per condividere con tutti il tuo sostegno al pianeta terra.

«Venerdì siamo scesi in piazza, a livello globale, per testimoniare l’esistenza di una parte di società che non si arrende al consumo smodato, alla predazione delle risorse senza conseguenze, al distacco tra società ed ambiente – scrive Annalisa Moro, una delle organizzatrici – Siamo scesi in piazza consapevoli della necessità di una transizione epocale – dove il sistema economico, energetico, e di consumo va capovolto – e consapevoli della centralità della questione ambientale, trasversale ad ogni settore della società: agendo in favore dell’ambiente, agiamo in favore dell’umanità nel suo complesso.