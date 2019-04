Accordo sindacati-comune: “Collaborazione continua”

Questa mattina è stato siglato un verbale di incontro tra il Comune di Olgiate Olona e i sindacati confederali, con cui l’amministrazione comunale ha riconosciuto l’importante ruolo volto dalle organizzazioni sindacali nel proporre e suggerire idee e soluzioni ai bisogni dei cittadini, che sono aumentati all’interno di un contesto economico e sociale di particolare complessità e mutevolezza.

I sindacati SPI-CGIL (Pregnolato e Giglio) e FNP-CISL (Dellavedova e Di Iorio) hanno tenuto a sottolineare l’importanza di questo momento di confronto con l’amministrazione comunale di Olgiate Olona, di cui è stata apprezzata la disponibilità manifestata negli anni ad intervenire nel sociale per tutelare le fasce più deboli della popolazione.

In particolare i sindacati hanno rilasciato una dichiarazione congiunta su tre temi sociali considerati di grande rilevanza, elaborati sulla base di esigenze espresse dai cittadini olgiatesi:

LOTTA ALL’EVASIONE: Al fine di reperire risorse utili per l’incremento dei Servizi Sociali e per una maggiore giustizia sociale , le organizzazioni sindacali sollecitano l’Aministrazione Comunale a sviluppare una azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva attivando il Patto Antievasione con l’Agenzia delle Entrate.

AMBULATORIO PRELIEVI: Si auspica che la realizzazione dei locali adibiti ad Ambulatorio, già presente nei programmi dell’Amministrazione Comunale, venga attuata nei tempi piu brevi possibili.

POLITICHE SOCIALI: Nell’ambito di favorire maggior coesione sociale e di contrasto alla solitudine in modo particolare per la popolazione anziana si auspica che vengano messi a disposizione ulteriori strumenti atti all’agregazione.

L’assessore ai servizi sociali Gabriele Mario Cherichetti ha ringraziato le organizzazioni sindacali “per la collaborazione garantita in questi dieci anni del mio assessorato, in cui ho cercato di dare piena attuazione a un principio a me molto caro, quello della sussidiarietà, vale a dire dell’apertura al confronto e al dialogo con tutte le parti sociali”.