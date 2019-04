Con Achille Lauro la musica non ha età

Cappello calcato in testa, camicia e pantaloni disegnati, Achille Lauro è arrivato a Varese accolto da un centinaio di fan.

Il cantante che ha spopolato all’ultimo festival di Sanremo con il brano “Rolls Royce”, ha fatto tappa al negozio Varese Dischi in occasione dell’uscita del nuovo album dal titolo “1969”. Tra i pubblico, per lo più di giovanissimi, anche una fan con i capelli bianchi: «Mio nipote diceva che non mi avreste fatto entrare», sorride la signora davanti al trapper che risponde:«La musica è per tutti» e le firma il cd.