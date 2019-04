Antonio Palmieri si dimette da consigliere comunale

Le vicine elezioni amministrative che vedranno il voto in 82 amministrazioni della provincia di Varese il prossimo 26 maggio cominciano a condizionare anche la vita degli enti in cui non si voterà.

È il caso del comune di Luino dove non si vota ma in cui c’è un consigliere comunale che parteciperà invece alla competizione elettorale per un comune vicino.

Stiamo parlando di Antonio Palmieri, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale a Luino.

Classe 1972, presente nella politica locale come amministrazione a Tronzano dal 1995 (paese di cui è stato sindaco) Palmieri sedeva negli scranni di Palazzo Serbelloni da quattro anni a questa parte con la delega espressa alla Polizia locale, ma con competenze specifiche anche per la protezione civile.



Le dimissioni da consigliere sono state presentate al protocollo del Comune di Luino questa mattina, venerdì 19 aprile.