Bogliasco ci prova, il Banco Bpm Sport Management vince

Vittoria come da copione per il Banco BPM Sport Management, con la formazione guidata da mister Marco Baldineti che schianta 13-9 i liguri del Bogliasco Bene nel recupero della ventitreesima giornata del massimo campionato italiano di pallanuoto maschile. A fare la differenza è ancora una volta capitan Stefano Luongo (foto Simone Squarzanti) che infila cinque gol, ben imitato da Cristiano Mirarchi che realizza un poker.

LA GARA – La formazione ospite mette una serie ipoteca al risultato finale già nel primo parziale, con la compagine bustocca che parte subito forte rifilando un poker di gol al portiere avversario: capitan Stefano Luongo gonfia due volte la rete avversaria (alla fine saranno addirittura cinque i gol dell’attaccante di Busto Arsizio ormai sempre più solitario capocannoniere del campionato di serie A1), mentre arrivano un gol a testa per l’azzurro Fondelli e per il centroboa bustocco Bruni.

Nel secondo tempo però i padroni di casa vanno a segno tre volte rispettivamente con Puccio, Guidi e Monari mentre dall’altra parta l’unico gol bustocco porta la firma di Mirarchi.

Al cambio campo i padroni di casa trovano addirittura il pareggio, ma sono ancora due gol di capitan Luongo a ridare ai suoi per due volte il vantaggio, con l’attaccante del Banco BPM Sport Management che sfrutta alla perfezione l’uomo in più in entrambe le situazioni.

Nel quarto tempo gli ospiti mettono al sicuro il risultato con Bogliasco che resiste fino a 5’ dalla fine: nella seconda metà del quarto parziale in vasca c’è soltanto Busto Arsizio che va a segno ancora con Mirarchi (uomo in più) e Luongo e poi chiude con Alesiani e Di Somma a uomini pari. Finisce 13-9, con il sette di Marco Baldineti che a tre giornate dalla fine è sicuro del matematico terzo posto.

PROSSIMO IMPEGNO – La gara contro Bogliasco è stata l’ultima prima del break di Pasqua, con i Mastini che torneranno in vasca il prossimo 24 aprile nel decisivo match di Len Champions League in programma nella vasca degli ungheresi dello Szolnoki Dozsa.