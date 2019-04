Brita inaugura un nuovo stabilimento ad Arsago Seprio

Brita, leader mondiale nell’ottimizzazione dell’acqua potabile, ha inaugurato un nuovo stabilimento ad Arsago Seprio, con un investimento di oltre 2,5 milioni di euro. Il nuovo sito produttivo della controllata Asset srl produrrà gli erogatori “Brita Vivreau”, la gamma di water dispensers che si rivolge ai settori alberghiero (alberghi, ristoranti, catering), assistenziale (ospedali, case di riposo e case di cura), aziendale (uffici, siti produttivi) e scolastico. Il nuovo stabilimento che ha quattro linee produttive darà lavoro a 69 persone.

L’azienda tedesca a gestione e tradizione familiare con sede a Taunusstein, nei pressi di Wiesbaden, per il nuovo insediamento produttivo ha scelto Arsago Seprio per la disponibilità di strutture di rilievo, gli ottimi collegamenti alle infrastrutture e all’aeroporto di Malpensa e la forte disponibilità sul territorio, attuale e futura, di operatori e risorse altamente specializzate. Nell’area, rinomata per la produzione di elettrodomestici, si trovano anche diversi fornitori di componenti necessari alla produzione di Asset.

«Essere parte del gruppo Brita è per noi motivo di forte orgoglio – dice Roberto Baratelli, amministratore delegato di Asset Italia – perché ci permette di affrontare con solidità degli investimenti importanti, oggi più che mai necessari per essere competitivi nel contesto internazionale e verso i nuovi mercati a cui guardiamo. Sono grato al Gruppo Brita per la fiducia riposta in noi attraverso questo progetto e per aver contato sulla capacità del team e sulle risorse altamente specializzate offerte dal territorio».

Brita ha un fatturato complessivo di 494 milioni di euro e 1.872 dipendenti in tutto il mondo, di cui 924 in Germania. Il marchio Brita, che in molti paesi è sinonimo di caraffe filtranti, ha una lunga tradizione e detiene una posizione di primo piano nel mercato globale dei filtri per l’acqua. L’azienda è presente in 66 paesi su 5 cinque continenti attraverso 28 filiali e società controllate, locali e internazionali, partecipazioni, partnership commerciali ed industriali. Inoltre, gestisce impianti di produzione in Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Italia e Cina.