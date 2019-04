Una bustocca in azzurro per i mondiali di staffetta

C’è anche un’atleta del Varesotto nelle convocazioni del c.t. Antonio La Torre per i Mondiali di staffetta in programma a Yokohama, Giappone, tra l’11 e il 12 maggio prossimi.

Nell’elenco di 30 nomi c’è di nuovo quello di Virginia Troiani, la quattrocentista di Busto Arsizio oggi in forza al Cus Pro Patria Milano, già presente ai recenti Europei indoor di Glasgow. Virginia, classe 1996 (e gemella di Alexandra e Serena con cui ha vinto tanto nelle categorie giovanili con la Pro Patria Busto) è inserita in un gruppo composto da nove atlete tra i quali saranno scelte quelle che parteciperanno alla 4×400 femminile e alla 4×400 mista. (foto Fidal)

La concorrenza interna, dunque, è abbastanza alta ma questo può fare bene sia alle singole atlete sia alla nazionale stessa che a Yokohama cercherà la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici in programma a Tokyo nel 2020. Troiani vanta fino a ora un personale di 53″53 sui 400 metri, stabilito lo scorso anno a Gavardo, mentre nel 2019 ha ottenuto il personale nei 400 indoor in 54″31 ad Ancona. Nelle scorse settimane la giovane bustocca ha partecipato a un collegiale al centro federale di Formia con alcune compagne in azzurro.

La rassegna nipponica prevede in tutto nove gare (tre maschili, tre femminili e tre miste) e per questo le delegazioni nazionali comprendono numerosi partecipanti. L’Italia ha chiamato, tra gli altri, anche alcuni nomi di spicco quali Filippo Tortu, Marcell Jacobs, Andrew Howe, Gloria Hooper, Ayomide Folorunso e via dicendo.