A caccia delle uova nascoste nel parco di Villa Toeplitz

Dare la “Caccia alle uova di Pasqua”, immersi nella bellezza secolare del Parco di Villa Toeplitz. A proporlo ai bambini di ogni età nel pomeriggio di sabato 6 Aprile alle ore 15 (registrazioni dalle 14:30) è il Rotaract Club di Varese Verbano.

I piccoli partecipanti dovranno cercare degli ovetti colorati e, chi ne troverà di più, riceverà un bel regalo Pasquale. Per la partecipazione è richiesta una donazione di 5 euro per bimbo. I fondi così raccolti saranno donati a “Cuori eroi per Bambini eroi”, associazione che allieta i momenti più difficili dei bimbi ammalati ricoverati in ospedale.

I volontari dell’associazione parteciperanno all’evento per farsi conoscere e far divertire i piccoli presenti.