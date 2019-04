Una camminata in vetta in ricordo di Oliviero Bellinzani

Giovedì 2 maggio il CAI Luino e il gruppo Senior del CAI Varese propongono una escursione ad anello in Valcuvia con meta i Pizzoni di Laveno 1035, il monte Crocetta 1117m e il monte Nudo 1235m per ricordare l’alpinista varesino Oliviero Bellinzani.

L’itinerario inizia dalla località Vararo 739m e percorrendo una boscosa cresta si raggiungono in successione tre cime. Eccezionale è il panorama che si apre sulle isole Borromee del Lago Maggiore.

Si prosegue fino al monte La Teggia1106 per poi scendere al passo del Cuvignone 1036. Si riprende l’escursione salendo su strada forestale fino al bivio per la Crocetta 1117m da dove si inizia a salire, prima su strada forestale poi su sentiero fino al nonte Nudo 1235.

Dalla vetta si può ammirare l’ampio panorama verso nord del Verbano e delle montagne che lo circondano e tutte le prealpi varesine.. Si ritorna sugli stessi passi fino al bivio per la Crocetta che si raggiunge in pochi minuti. Una sosta in questo angolo di paradiso è d’obbligo per ammirare la vita che volge tra lago e montagna.

L’itinerario di ritorno attraverso la Val Busegia dove il CAI di Besozzo è recentemente intervenuto restituendo alla comunità un sentiero ormai perduto.che, percorrendo versanti immersi nei colori autunnali dei boschi e brevi radure conduce in circa due ore dall’antico borgo di Vararo.

Tempo di salita: 2,45 h – Totale: 4,30 h – Dislivello di salita 565m m – difficoltà T2

Accompagnatori Maurizio Terio Gianni.

Programma

Ore 8.20 – appuntamento al posteggio presso posteggio a lago Porto Nuovo

Ore 8.30 – partenza con mezzi propri per Vararo

Pranzo al sacco

Abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con condivisione spese auto

In caso di pioggia escursione annullata

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni e Responsabilità Civile, senza la quale non sarà possibile partecipare

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it