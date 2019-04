Cavalluzzi: “Noi, voi, Arcisate: oltre i partiti per cambiare”

Doveva essere una semplice conferenza stampa, ma ieri pomeriggio l’incontro di presentazione della lista “Noi, voi, Arcisate”, che candida come sindaco Gianluca Cavalluzzi, si è affollato di sostenitori e cittadini, curiosi di conoscere la nuova formazione che sfiderà il centrodestra e il candidato Emanuela Sardella.

«La nostra è una lista civica, con tante anime che si sono unite attorno ad un programma – ha esordito Cavalluzzi – Una lista di cittadini che hanno saputo andare oltre le proprie posizioni politiche per dare la priorità all’ascolto dei propri concittadini per lavorare sul territorio, per migliorare Arcisate e per una nuova modalità nell’amministrazione del paese».

Quasi cinquantenne, Gianluca Cavalluzzi ha una collocazione politica di destra: «Ho militato in Alleanza Nazionale – scrive nella sua presentazione – sono stato per 10 amministratore locale tra le fila del centro destra (amministrazione Gariboldi), prima in qualità di vice sindaco, assessore al bilancio e alla cultura in Comune ad Arcisate, poi in Comunità montana». Nella sua lista, ha spiegato, si sono aggregate persone di diverse provenienze politiche, da sinistra alla Lega, ma anche cittadini senza alcun preciso schieramento politico: «La lista “Noi, voi, Arcisate” non è di destra né di sinistra, perché vogliamo solo lavorare con idee concrete per il bene del paese. In lista, per fare un esempio, ci sono tre ex candidati sindaci di altri gruppi che hanno fatto un passo indietro e si sono rimessi in gioco per cambiare Arcisate».

Tra i punti principali del programma, Cavalluzzi sottolinea l’importanza dell’ascolto dei cittadini, con il proposito di ricostituire le consulte su vari temi, dallo sport alla cultura, e i consigli di circoscrizione per dare voce anche alle periferie di Arcisate. Sicurezza, recupero del centro storico e attenzione ai giovani sono gli altri temi che il team di “Noi, voi, Arcisate” ha voluto evidenziare come prioritari, e che nei prossimi giorni saranno presentati con una serie di incontri e di momenti dedicati ai cittadini di Arcisate e delle sue frazioni, con l’invito a chi vuole conoscere programma e candidati anche a rivolgersi alla sede della lista, aperta in via Matteotti 59.

Per seguire le attività e i programmi della lista sono stati attivati anche una pagina Facebook e il sito Noi, voi, Arcisate

Qui la lista dei candidati che sostengono Gianluca Cavalluzzi