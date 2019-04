La lista “Noi, voi, Arcisate” esce allo scoperto

Che ci sarebbe stata una seconda lista era certo, si sapevano i nomi di chi stata lavorando all’accordo ma solo ieri, a poche ore dall’apertura dei termini di presentazione, i cittadini di Arcisate hanno potuto soddisfare la curiosità.

La lista si chiama “Noi, voi, Arcisate” e presenta come candidato sindaco Gianluca Cavalluzzi, 49 anni, con una decennale esperienza amministrativa tra le fila del Centrodestra con l’amministrazione Gariboldi, prima in qualità di vice sindaco, assessore al bilancio e alla cultura in Comune ad Arcisate, poi in Comunità Montana. Negli ultimi anni, è stato direttore del periodico cittadino La Zanzara.

Tre i colori scelti per il simbolo, nessuno casuale: l’arancione che richiama la Lista Arancio che cinque anni fa si presentò alle elezioni amministrative, il verde della Lega e l’azzurro scelto per richiamare la componente civica presente nel gruppo.

La lista “Noi voi Arcisate” sarà presentata domani, sabato 27 aprile alle 18.30, presso l’infopoint aperto in vista delle elezioni in via Matteotti 59.