A Cavaria con Premezzo è corsa a tre: pronta anche Veronica Farinella

Cavaria con Premezzo ha il suo terzo candidato sindaco, la giovane Veronica Farinella,avvocato. La lista “Innovazione” è nata dai componenti usciti dall’attuale amministrazione: Veronica Farinella, Marco Marigo, Cristina Zavagnine Maria Lucia Scarlata, appartenenti sia al gruppo di maggioranza sia a quello di minoranza.

«Con questo progetto politico vogliamo dimostrare che la buona politica non ha preconcetti di derivazione partitica o di contrapposizione di liste, che siano esse di minoranza o maggioranza: questo è il vero civismo». La loro scelta si pone in netta contrapposizione con quella di Zeni e della sua lista “Insieme”di presentare una lista, come quella della Lega, apertamente partitica e politica; “Innovazione”, però, si distanzia anche dalla lista in continuità con l’ex amministrazione a sostegno di Renato Bordoni, ritenuta una «lista che si rifà all’amministrazione uscente solo per avere in cambio qualche posto, che è stato rifiutato».

«Nei prossimi giorni ufficializzeremo i dodici nomi della nostra lista, questa sì, veramente civica che guarda alla selezione delle competenze in maniera trasversale per rendere atti amministrativi a favore dei cittadini, rappresentandoli al meglio anche con gli enti territoriali a noi superiori, come provincia, regione, stato».