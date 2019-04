Il Centro destra ribatte a Redaelli: “Mettete via le armi e confrontiamoci sulle cose fatte”

Continua a Induno Olona il “botta e risposta” tra le due liste elettorali, il centrodestra guidato da Rosa Ferrazzi e la lista civica “Viviamo Induno Olona” che candida Marco Cavallin.

Dopo il comunicato firmato dal portavoce di “Viviamo Induno Olona” ecco la replica della coalizione formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e “Cambiamo Induno”.

«Apprendiamo con stupore e con un sorriso il contenuto del comunicato trasmesso da “Viviamo Induno Olona” per il tramite del proprio portavoce Stefano Redaelli – si legge nella nota – le cui premesse contenute nel titolo erano pienamente condivisibili ed auspicabili: “No alle baruffe politiche, confronto sui contenuti”. Dal tono dell’articolo, però, è invece ben evidente come i propositi del titolo non siano realtà e che invece Viviamo Induno voglia buttare in rissa quello che dovrebbe essere un sano confronto politico».

«È ben chiaro, del resto, che gli amici di Viviamo Induno Olona non possano parlare di fatti, non avendo realizzato, in questi ultimi 5 anni, sostanzialmente nulla, considerando che l’unica opera compiuta e di cui vanno tanto fieri è la Ferrovia la cui realizzazione non è certo opera del Sindaco Cavallin. Redaelli, inoltre, nel suo rancoroso comunicato carico di livore, insinua che fino a qualche tempo fa i componenti della nostra lista non avevano ancora sciolto le riserve sul nome del candidato Sindaco, che dire…? Ha ragione! Ma quindi? Questa cari amici di Viviamo Induno si chiama in un solo modo: democrazia! Capiamo che dei soggetti che da anni nascondono la loro appartenenza politica dietro la copertura di una lista civica fatichino a comprendere questo concetto, però è così! Nelle coalizioni, si discute, ci si confronta, si dialoga, e perchè no… si litiga anche, ma fare politica non è forse confronto di idee?»

«Ad ogni buon conto – prosegue il comunicato della coalizione di centro destra – precisiamo che non intendiamo dar seguito alle affermazioni secondo le quali Rosa Ferrazzi sarebbe stato un candidato imposto dall’alto. Tali dichiarazioni, al limite del diffamatorio, non corrispondono a verità e ci si chiede come Redaelli possa anche solo permettersi di esternarle, già questo, comunque, fa comprendere il livello dello scrittore. Detto questo non vogliamo in alcun modo cadere nelle provocazioni di chi è nell’evidente difficoltà di non riuscire a giustificare il proprio operato e trova come unica difesa l’attacco. Il portavoce di Viviamo Induno Olona, sa bene che i fatti da lui descritti non corrispondono a verità, e la verità a volte fa male! Infatti, vi chiediamo: vi pare normale che un’amministrazione che è al governo da 15 anni possa ancora dare la colpa di quanto accade in paese a chi governava quasi due decenni fa? E ancora. Non era forse questa amministrazione che sosteneva di “dire no alla cementificazione selvaggia”!? Non è forse questa amministrazione che ha tollerato per anni l’occupazione abusiva di Villa Castiglioni? Non è forse questa amministrazione che ha commesso un gravissimo errore nell’approvazione dell’aumento delle imposte – pur avendo promesso di non alzare le tasse – costringendo il paese all’assenza di manutenzioni per lunghi anni? Potremmo andare avanti a lungo ma non è questo che vogliamo, noi vogliamo semplicemente proporre un’idea di paese diverso! Vogliamo che Induno diventi finalmente di tutti e che diventi un posto bello e sicuro da vivere!».

«Redaelli, Cavallin, avete fatto una falsa partenza, non fa niente, capita – conclude la nota – Mettete via le armi e confrontiamoci sulle cose fatte e da fare, sulle promesse rispettate e non rispettate, insomma, confrontiamoci sui programmi e sulle idee che sono le uniche cose che interessano agli indunesi. Buona campagna elettorale a tutti!».