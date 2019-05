Cavallin: “Basta menzogne: tante le opere realizzate e Induno è cambiata in meglio”

Il sindaco Marco Cavallin non ha mandato giù l’ultimo comunicato della lista “Centro destra per Induno” e le accuse “di non aver realizzato, in questi ultimi 5 anni, sostanzialmente nulla“. La risposta è un elenco dettagliato di quanto portato a termine nel suo mandato amministrativo. Ecco il testo integrale della sua lettera:

Sono contento che finalmente la lista della Candidata Ferrazzi voglia confrontarsi sulle cose fatte e da fare: noi siamo da tempo pronti a farlo, ma questi signori continuano a far male i conti se pensano con l’ultima lettera pubblicata di ignorare le precise domande che avevamo posto loro con il nostro comunicato. Possiamo capire che faccia male sentirsi rinfacciate le proprie contraddizioni, che sia facile buttarla sul personale, guardando il dito e non la luna. Ma le questioni restano: la Sig.a Ferrazzi era o non era vicesindaco nella giunta che ha sventrato il centro storico al “Comparto Otto”, dimenticandosi incredibilmente il tema dei parcheggi pubblici in centro? Era o non era nella giunta che ha dato il via alla vicenda di villa Pirelli? Era o non era nel Consiglio Comunale che ha permesso la gestione fallimentare della lottizzazione “prato verde” a San Bernardino? Non si tratta di rivangare cose vecchie di 15 anni: queste sono cose fatte male e di cui il paese andrà avanti a pagare il prezzo per decenni e decenni!

La nostra Amministrazione ha realizzato tanto per Induno: è davvero inaccettabile, irrispettoso del lavoro fatto e falso sostenere il contrario. Noi in cinque anni non avremmo fatto niente? Forse i componenti della squadra della candidata Ferrazzi vivono a Canicattì o a Melide, e non si sono accorti di quanto sia cambiata Induno! Facciamo un semplice elenco di alcuni dei progetti realizzati o cantierizzati nel corso del mio mandato. Saranno gli indunesi a verificare se quanto elencato corrisponde al vero e quindi a giudicare chi sta dicendo il falso.

· Allargamento del cimitero con sistemazione del parcheggio antistante

· Ascensore alle scuole medie, rampa in palestra comunale

· Sistemazione della viabilità al rione Pezza con acquisizione al patrimonio comunale dell’antica torre romana (a suo tempo offerta dai proprietari all’amministrazione Fontana, che la rifiutò…)

· Rinnovamento della biblioteca comunale e riapertura Biblioteca dei bambini

· Riqualificazione di tutto l’arredo dei parchi gioco

· Sistemazione dell’area di san Cassano

· Parcheggio pubblico di via Bidino/Campagna

· Sistemazione della vetta del Monarco

· 19 telecamere di videosorveglianza installate e/o in via di installazione

· Assegnazione della nuova sede al Caimano,

· Consegna tensostruttura al borgo Olonese,

· Attraversamenti pedonali rialzati in via Previati, Dobbiaco, Tabacchi, Brughiera, Molini Trotti

· Sei attraversamenti rialzati in arrivo, tra cui due davanti alla Don Milani, con creazione zona a velocità limitata

· Manutenzione della strada Piana

· Sistemazione lavatoio a Cascina Molina

· Convenzione tra polizia locale di Arcisate e Induno,

· Estenuante trattativa con le autorità competenti per portare a compimento l’annosa questione della caserma dei Carabinieri

· Nuova rotatoria alla Cappelletta (San Paolo),

· Nuova sala multiuso Asfarm,

· Nuovi servizi domiciliari Asfarm,

· Acquisizione dell’edificio ex Soms

· Avvio del Centro ricreativo civico “Rebelot” con annesso centro anziani

· Manutenzione degli edifici scolastici per 1.600.000 euro

· Efficientamento dell’illuminazione pubblica con LED, colonnina di ricarica mezzi elettrici,

· Centro del Riuso,

· Appalto calore (valore un milione di euro, che comprende tra l’altro: sostituzione caldaia Passerini, Ferrarin, palestra, cappotto termico all’asilo nido lo Scrigno, migliorie per il risparmio energetico alla Don Milani, sostituzione infissi isolanti al lato interno della Passerini, nuovi impianti al centro sportivo Maroni).

· Serate sul dialetto,

· Monografia sull’architetto Carlo Maciachini nel 200esimo anniversario della nascita,

· Due stagioni musicali all’anno

· Simul-Imparando con la Protezione Civile per i ragazzi delle Medie,

· Sportello lavoro ConfApi,

· Mercato della Terra a San Cassano.

La frottola più grande che rifila la lista della candidata Ferrazzi ai cittadini, col chiaro intento di confonderli, riguarda poi le opere compensative dei disagi della Ferrovia. A qualcuno spiacerà, ma quei soldi (oltre 1.000.000 di euro da RFI, 500.000 da Regione Lombardia) non ci erano affatto dovuti e invece li ha ottenuti la mia Amministrazione, muovendosi con determinazione e faccia tosta ogni settimana per anni a margine delle riunioni tecniche a Milano e a Roma. Senza di noi, non ci sarebbero stati quei soldi. E senza quei soldi, non ci sarebbero state o non si sarebbe potuto realizzare a breve le seguenti opere:

· Parco urbano della stazione

· Rotatoria dei Dadini (SS344-Jamoretti)

· Rotatoria dei binari (Jamoretti/Porro)

· Allargamento di via Cesariano

· Asfaltature

· Pista ciclopedonale

· Sistemazione della vecchia galleria

Sono tutti risultati della nostra Amministrazione che hanno cambiato, secondo noi in meglio, Induno. Inoltre abbiamo messo le basi per numerose altre opere, come ad esempio: la ciclopedonale della Valganna e il nuovo svincolo sulla rotatoria Eurospin verso Arcisate, tutto per l’Induno del prossimo futuro.

Basta infine con questa clamorosa “fake-news” sulla presunta cementificazione del paese. Noi non abbiamo permesso nulla più di ciò che abbiamo trovato già autorizzato dalle precedenti amministrazioni, anzi: abbiamo diminuito le possibilità edificatorie esistenti.

Su questo punto – ma anche sui temi Villa Castiglioni e tasse – sono disponibile ad un confronto diretto con la Signora Ferrazzi senza alcun timore di smentita, magari con un confronto live a VareseNews.

Basta menzogne! Noi abbiamo fatto del nostro meglio per Induno, nonostante le difficoltà, e siamo consapevoli che molto rimane da fare: ne abbiamo coscienza e abbiamo anche tante idee da proporre, con un gruppo valido di indunesi entusiasti, pronti a mettersi in gioco e a coinvolgere tutti coloro che vogliono darsi da fare per il bene del nostro paese come una grande squadra.

Marco Cavallin – Candidato sindaco Lista ViviAmo Induno Olona

