Concerto di primavera con la Corale Tonini Bossi di Senigallia

Sabato 13 aprile all’Oratorio S. Giuseppe di Gazzada, il Coro “Prendi la Nota” del Cai Gazzada Schianno ospiterà la Corale “Luigi Tonini Bossi” di Senigallia (Ancona), per un concerto di Primavera che celebrerà l’amicizia e la voglia di cantare e stare insieme.

«Che gioia sentire una cara amica al cellulare che ti dice: “Sarebbe bello che venissimo li da voi a cantare!” Una distanza chilometrica notevole tra di noi, ma la stessa passione per il canto, condivisa per parecchi anni quando lei abitava qui, prima di trasferirsi nelle Marche, e portata avanti da tutte due in diversi cori dei territori di appartenenza. Detto fatto, iniziamo questa avventura, e il desiderio finalmente si concretizza».

Appuntamento sabato, alle 21. Ingresso libero.