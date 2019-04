Consiglio comunale, il Pd: “Chi vuole un nuvo sindaco venga in piazza stasera”

Con una nota, che riportiamo di seguito, il Partito Democratico prende posizione rispetto alla controffensiva portata avanti dalla giunta di Gianbattista Fratus che questa sera tornerà in consiglio con una nuova maggioranza, per l’approvazione del bilancio di previsione.

Il numero legale è assicurato dalla surroga di uno dei tre consiglieri dimissionari, seguita dalla surroga di tutti gli altri consiglieri che hanno presentato le dimissioni il giorno dopo Rolfi e che verranno ufficializzate questa sera in consiglio comunale.

Questa scelta non è stata digerita dal Pd, dal Movimento 5 Stelle e dalle altre liste di opposizione che hanno annunciato una nuova manifestazione di protesta sotto Palazzo Malinverni per questa sera, proprio durante il consiglio comunale al quale, probabilmente, tutti i nuovi consiglieri di opposizione non parteciperanno.