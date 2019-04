Croce Rossa Luino: parte la campagna di prevenzione gratuita

Nella prossime mattine del 14 aprile a Maccagno, 28 aprile a Porto Valtravaglia, 5 maggio a Bedero Valcuvia, 12 maggio a Masciago e a giugno (data in definizione) a Cremenaga la Croce Rossa Italiana Comitato di Luino e Valli organizzerà gli Screening sanitari gratuiti alla popolazione.

Galleria fotografica Croce Rossa e prevenzione 4 di 6

Verrà allestito uno stand per le prove glicemiche e la prova dei parametri vitali come la pressione arteriosa. Presenti i volontari del Comitato luinese e le Infermiere Volontarie del corpo militare della Croce Rossa Italiana.

Probabile la collaborazione in alcuni comuni dei medici cardiologi che effettueranno anche gli elettrocardiogrammi.

«Prevenzione e formazione sono due parole chiave per il mondo della Croce Rossa – commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della CRI di Luino e Valli.

Ci teniamo periodicamente ad essere presenti con il nostro personale nei comuni delle nostri Valli per garantire un’iniziativa di prevenzione e controllo della salute alla popolazione: anziani prima di tutto, ma certamente un servizio disponibile per tutti. Ringrazio i comuni coinvolti per l’interesse dimostrato. Maggiore attenzione alla salute del cittadino è una politica sociale in cui crediamo e su cui continueremo ad impegnare il nostro volontariato nella Comunità»