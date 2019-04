Daniela Gulino è il candidato sindaco per il Centrodestra

Il malore che ha colpito settimana scorsa Massimo Pavesi – la prognosi resta riservata – ha cambiato i piani del centrodestra malnatese, che ha dovuto giocoforza trovare un nuovo candidato sindaco.

La scelta, proposta dalla Lega e accolta da Forza Italia, è ricaduta su Daniela Gulino, insegnate di 37 anni. (Foto Facebook – Daniela Gulino)

Sul sito internet personale (qui) c’è una breve biografia:

Daniela Gulino, dottore di ricerca in filosofia delle scienze sociali e comunicazione simbolica (Università Insubria di Varese-Como), allieva di Claudio Bonvecchio, cultore della materia in filosofia delle scienze sociali e filosofia morale, ha seguito lezioni dei più importanti nomi della psicologia del profondo e della filosofia mondiale come Lawrence Sullivan, erede di Joseph Campbell e Stephen Aizenstat, erede di James Hillman e Selene Calloni, sua allieva. Poi Luigi Zoya, Francoise Bonardel, Victoria Cirlot, e soprattutto Bernardo Nante. Tra le sue pubblicazioni recenti: Identità cyborg (Alboversorio, Milano 2013).

«Insegno all’e-Campus e lavoro per Artevarese. Scrivo articoli e saggi. Ho un’associazione che si chiama Sophiaperenne che fa incontri gratuiti due volte al mese a Milano all’Umanitaria. E sono una counselor filosofica».