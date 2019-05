Malnate, un confronto elettorale a tinte forti

Era piena l’Aula Magna delle scuole medie di Malnate mercoledì 15 maggio per il confronto elettorale tra i quattro candidati sindaco per le prossime elezioni amministrative del 26 maggio.

Moderati dal direttore di VareseNews Marco Giovannelli, i quattro candidati – Daniela Gulino del centrodestra, Sandro Damiani di Fratelli d’Italia, Domenico Mancino del Movimento 5 Stelle e Irene Bellifemine del centrosinistra – si sono affrontati sui temi più caldi della realtà malnatese.

Tanti gli argomenti trattati. In un virtuale viaggio nel tempo si è passati dai temi caldi di lungo corso come Cava Cattaneo, rapporto con l’ambiente, stazioni, per passare al presente con viabilità e sicurezza stradale sulla Briantea, opere pubbliche, cultura e lavoro. Si è chiusa la serata con uno sguardo al futuro, con i candidati imbeccati sul “tra 5 anni”, fino al più ficcante “perché votare per me”.

Ne sono usciti spunti interessanti, qualche risposta “standard”, ma si è palesato chiaramente il carattere elettorale dei quattro candidati. Non sono mancate delle stoccate, a volte velate, a volte dirette, ma ognuno ha saputo incassare e reagire in un dibattito tutto sommato equilibrato.

Sicuramente la platea che ha riempito l’Aula Magna si è fatta un’idea per sapere a chi dare il proprio voto il prossimo 26 maggio dentro alla cabina elettorale. Per VareseNews quindi missione compiuta.